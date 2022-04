SERIE C – Caiata (Pres. Potenza): “Catania, siamo stati offesi con gesti di tutti i tipi. Rossazzurri in campo un anno intero senza requisiti”

Il Presidente del Potenza Salvatore Caiata torna sui fatti che hanno portato alla sua squalifica, ai seguito dei fatti verificatisi in occasione della partita pareggiata col Catania, e sull’esclusione del club rossazzurro dal campionato. Queste le sue parole a tuttoc.com: “Per quella gara tutti ci dicono che abbiamo fatto casino, nessuno dice che siamo stati offesi con gesti di tutti i tipi nei confronti di panchina e pubblico. L’avessimo fatto noi a Catania saremmo ancora chiusi negli spogliatoi. Poi io sono dell’idea che le cose del campo rimangono in campo ma qualcuno in quell’occasione ha deciso di portarle fuori visti i problemi che aveva in casa. E poi, se ti fanno il dito medio in faccia è chiaramente benzina sul fuoco che produce una fiammata: la colpa è di chi getta la benzina o di ha la fiammata? Io onestamente penso sia più del primo. Ogni anno produciamo mille documenti e poi il Catania ha giocato un anno intero praticamente senza requisiti. Vengono fatti da anni proclami di riforma ma poi di fatto non accade mai niente. Questo è un calcio che crea disaffezione, come dimostra l’oggettivo calo di presenze negli stadi”.

