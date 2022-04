SERIE C – Greco (D.G. Picerno): “Santo Catania, tante squadre salvate e complicato tante altre situazioni…”

Anche il Direttore Generale del Picerno Vincenzo Greco si sofferma sul caso Catania in conferenza stampa. Queste le parole del dirigente rossoblu evidenziate: “Essere tra le squadre che lottano per la promozione in B è un grande motivo d’orgoglio per noi. Senza la vicenda Catania oggi saremmo stati a 52 punti con la matematica certezza di partecipare ai playoff in una posizione di classifica importante. Putroppo il santo Catania ha salvato tante squadre e complicato tante altre situazioni ma accettiamo la decisione presa, anche se siamo un pò contrari… faccio i complimenti ai ragazzi e al mister che stanno facendo qualcosa di straordinario”.

