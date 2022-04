EX ROSSAZZURRI – Ciceri: “Caso Catania, Lega e FIGC hanno dimostrato ancora una volta la loro incapacità di gestire il calcio”

Un centinaio di partite disputate con la maglia del Catania, tra il 1974-76 e nella stagione 1978-79. Grandi ricordi in in rossazzurro. L’ex attaccante Claudio Ciceri commenta, via social, la vicenda dell’Elefante radiato dalla FIGC: “Sull’esclusione dal campionato del Catania, sono rimasto allibito dall’ignoranza conclamata della Lega Pro – F.I.G.C, mancavano tre partite, potevano tranquillamente fargli finire il campionato; invece hanno stravolto la classifica, creando disagi a diverse squadre e messo in mezzo a una strada i giocatori e i tifosi di una grande città, che non meritavano di fare questa brutta fine di stagione… Ancora una volta, hanno dimostrato la loro incapacità di gestire il calcio in Italia”.

