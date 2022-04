STAMPA LAZIALE: “Latina, vinci a Catania. Nulla è perduto per i playoff”

Il Latina, prossimo avversario del Catania in campionato, continua a credere nella possibilità di raggiungere un piazzamento nella griglia playoff. Ne parlano i colleghi de Il Messaggero (edizione Latina) sottolineando come “quello che fino a qualche settimana fa sembrava un gioco da ragazzi, ora è divenuto una mezza impresa. Perchè i posti rimasti disponibili sono pochi e le avversarie decisamente agguerrite, in uno stato di forma migliore rispetto ai pontini”. “Nulla però è ancora perduto – si legge – a patto di ricominciare a vincere a partire da domenica in trasferta a Catania”. Aggiungendo: “Vincere, vincere e ancora vincere. Gli uomini di mister Di Donato si trovano a rincorrere e non hanno alternative per entrare tra le prime dieci”. Per tre posti sono in lizza Monterosi (47 punti), Picerno (46), Turris (45), Catania, Juve Stabia e Latina (44), con i pontini che partono svantaggiati “sia per quanto concerne l’attuale posizione in classifica, sia perchè saranno gli unici a giocare due gare in trasferta”.

