SERIE C – Polito (D.S. Bari): “Catanzaro, il vero scandalo è il rigore concesso col Catania…”

Il Bari ha vinto nettamente il campionato di Serie C, girone C. Niente da fare per le dirette inseguitrici, che proveranno a giocarsi la promozione ai playoff. Il Direttore Sportivo biancorosso Ciro Polito, ex portiere del Catania, si toglie più di qualche sassolino in sala stampa: “Nel calcio non bisogna dire, bisogna fare i fatti, le chiacchiere stanno a zero. Io ho addirittura sentito che la differenza tra Bari e Catanzaro è un rigore, di cui tutti parlano come se fosse uno scandalo, ma chi lo dice che non è rigore? Lo scandalo è il rigore del Catanzaro concesso col Catania per fallo un metro e mezzo fuori area, o quello concesso ad Andria senza nessun motivo. Se poi un rigore vale 13 punti di differenza vuol dire che facciamo uno sport diverso. Mi sono sempre posto una frase: quando si arriva in fondo, quello che hai è quello che ti sei meritato”. L’episodio che ha visto protagonista in negativo il Catania a cui fa riferimento Polito, si è verificato in occasione del match che i rossazzurri hanno pareggiato in campionato a Catanzaro per 1-1. Partita che gli etnei avrebbero potuto vincere se il direttore di gara non avesse “regalato” il penalty ai giallorossi calabresi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***