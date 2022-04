STAMPA NAZIONALE – Bargellini: “Catania, la pantomima di Mancini ha reso ancor più odioso l’addio ad una piazza importantissima”

Luca Bargellini, attraverso un articolo redatto per il portale nazionale TuttoC.com, focalizza l’attenzione sulla sparizione del Calcio Catania: “Per i più scaramantici dei tifosi del Catania il sottoscritto in questi mesi sarà apparso alla stregua di Crisantemi, storico panchinaro iettatore della Longobarda ne ‘L’allenatore nel pallone’. Questo perché alla salvezza del club etneo negli ultimi mesi non ci ho mai creduto. Ho sperato, ho provato a “tifare” perché l’elefantino trovasse pace, ma è da dicembre che la situazione è chiara a chiunque. La pantomima di Benedetto Mancini nelle ultime settimane ha reso solo ancor più odioso l’addio ad una piazza importantissima del calcio del sud e, in generale, di tutta Italia. Ripartire dalla Serie D è l’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale, ma soprattutto è la cosa che sarebbe dovuta accadere un anno fa e che non si è trasformata in realtà solo per l’alleggerimento, voluto dai vertici del nostro calcio, dei parametri per le iscrizioni ai campionati a seguito della pandemia. Un gesto che voleva andare incontro a quelle realtà serie e forti in un momento di crisi globale, ma che alla fine ha dato speranza, dove non ce n’era bisogno, ad un malato terminale”.

