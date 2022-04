STAMPA NAZIONALE – Mondo Primavera: “Napolitano, l’Hellas Verona si aggiudica un giocatore di sicuro valore”

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato dell’avvenuto trasferimento all’Hellas Verona dell’attaccante cresciuto nelle giovanili del Catania Aldo Napolitano, dopo la sparizione dei rossazzurri. A proposito del passaggio del taletnuoso attaccante classe 2005, la testata giornalistica nazionale MondoPrimavera.it si sofferma sul ragazzo, scrivendo: ”Cresciuto nelle giovanili del Catania, una delle piazze in cui il calcio vibra 365 giorni l’anno, Aldo Napolitano impressiona per il suo talento abbinato alla sua giovane età, tanto da attrarre i fari di molti club importanti. Poi, la debacle storica”. Scatta quindi l’operazione esodo: molti giovani cercano prospettive migliori e lasciano il club; tra questi c’è proprio Aldo Napolitano, “che dopo settimane interminabili riesce a trovare una squadra pronta a puntare sulle sue qualità. L’Hellas Verona si aggiudica un giocatore di sicuro valore, per molti uno dei profili più interessanti tra i classe 2005”. Per lui si tratta della prima grande chance di mettersi in mostra in un campionato importante: dopo qualche presenza da sotto età nella Primavera dell’Elefante, avrà la possibilità di misurarsi con un “palcoscenico importantissimo in cui crescono i migliori prospetti del nostro calcio”. Pensando ad un futuro da protagonista con la maglia scaligera.

