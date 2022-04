SERIE C – D.S. Pagni: “Caso Catania, gioco di squadra ma tempi non corretti”

Il Direttore Sportivo Danilo Pagni, che ha raggiunto il punto più alto della carriera quando, nella stagione 2017-2018, diventò collaboratore dell’area tecnica del Milan, ai microfoni di tuttoc.com si sofferma su quanto successo a Catania: “Le istituzioni hanno fatto un gioco di squadra per provare a salvare il club. Per esprimere giudizi bisogna conoscere le dinamiche. Si può dire che forse i tempi non sono stati quelli corretti. Il problema del calcio in Serie C è la sostenibilità. I presidenti vanno supportati con iniezioni economiche certe, la ripartizione degli introiti non è equa. I presidenti, oltre ad essere scremati tramite un severo rating, devono ricevere sostegno dalla Serie A e dalla B e devono lasciare qualcosa a questa meravigliosa categoria. Sono finiti i tempi dei presidenti mecenati”.

