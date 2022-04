CALCIO IN PROVINCIA: Serie D, l’Acireale continua a coltivare il sogno promozione

Tutto facile ieri pomeriggio, in Serie D, per l’Acireale, che ha superato agevolmente il Biancavilla. Tanta buona volontà per i padroni di casa ma evidenti limiti tecnici vedendo sempre più il baratro della retrocessione. I granata in cui milita l’ex Catania Francesco Lodi, sostenuti da più di 400 tifosi, si sono imposti con una vittoria sonante. Nel 6-1 finale, grande protagonista si è rivelato l’attaccante Giovanni Ricciardo. Quattro i gol messi a segno da Ricciardo, il quale ha affermato: “Siamo noi a decidere il nostro destino. Sappiamo che possiamo giocarcela con tutti”. Mister Fabio De Sanzo ha sottolineato l’importanza di continuare a “lottare con convinzione e senza presunzione sino alla fine”, coltivando il sogno promozione dopo il successo contro la capolista Gelbison che ha dato maggiore convinzione. Acque sempre più agitate, invece, a Bancavilla dove l’allenatore Marco Coppa ha lasciato la conduzione tecnica prima del fischio d’inizio dell’incontro, andando in panchina Napoleone Fichera.

