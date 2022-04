VERSO CATANIA-LATINA: con quale spirito si giocherà la sfida?

Mentre tutti aspettano le determinazioni del Tribunale relativamente al ramo sportivo e alla sua possibilità di essere ceduto a Benedetto Mancini (e quindi alla Fc Catania 1946), il Catania è atteso domenica alle 14:30 da una partita importante contro il Latina tra le mura amiche dello Stadio “Angelo Massimino”. Non è ancora partita la prevendita dei biglietti per assistere alla sfida, che potrebbe sancire il raggiungimento dell’obiettivo “serenità”, almeno sul fronte calcistico legato prettamente al campo.

Si tratta di un match che così come altri della storia recente del club potrebbe disputarsi in un clima surreale, impossibile decifrare in questo momento lo spirito che animerà lo stadio per quest’occasione. Ciò che invece è certo, naturalmente, l’impegno massimo da parte della squadra che vuole centrare l’aritmetica salvezza sul rettangolo verde.

