VIAGGIO NELLA STORIA DEL CATANIA: 1931/32, si creano basi importanti con Vespasiano Trigona alla presidenza

Il cuore del Calcio Catania ha smesso di battere ma non si potranno mai cancellare i ricordi. Attraverso questa rubrica intendiamo effettuare proprio un viaggio nella storia del Catania. Una storia fatta di gioie, dolori, emozioni, momenti delicati e di grande entusiasmo.

In questi giorni abbiamo parlato dell’inizio di una storia rossazzurra datata 27 giugno 1929, quando il Catania assunse la denominazione di Società Sportiva Catania e della stagione successiva. Oggi focalizziamo l’attenzione sul campionato di Prima Divisione disputato nel 1931/32 (fonte Tutto il Catania minuto per minuto).

Seconda stagione in Prima Divisione. Allenatore Nicola Papa, organico rinforzato con l’arrivo dalle giovanili della Juventus di Mario Bianzino e Gilberto Pogliano, l’ex torinista Mario Migliavacca in mediana, in difesa Ferruccio Bedendo detto “il professore” e dalla Fiorentina Giovanni Corbyons. A gennaio si concretizza un cambio societario molto atteso in luogo di Andrea Gaudioso al vertice della società etnea: arriva Vespasiano Trigona, duca di Misterbianco, personaggio famoso e facoltoso.

La squadra disputa il girone F di Prima Divisione, chiude al sesto posto in classifica con 34 punti. Pesato la partenza ad handicap, in un contesto in cui Lorenzo Bergia, attaccante su cui si puntava fortemente, riporta la frattura della tibia nella pesante sconfitta di Messina (6-3). Il Catania di allora però disputò un girone di ritorno coi fiocchi incamerando 21 punti. Acquisita altra esperienza importante per l’ancora giovane società etnea e la speranza per il futuro è riposta nelle capacità del duca di Misterbianco.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***