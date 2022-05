ASS. PARISI: “Siamo in linea con le nostre previsioni, aspettando la risposta ufficiale della FIGC”

L’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi rilascia alcune dichiarazioni dopo la presentazione dell’avviso volto alla ricerca di manifestazioni d’interesse, individuando il soggetto ideale per la ripartenza del calcio nella città dell’Elefante: “Sapevamo che fosse difficile ottenere una risposta immediata dalla FIGC alla nostra richiesta d’iscrizione al campionato di Serie D per quelle che sono state le esperienze nelle altre città. Esperienze iniziate e concluse tra luglio ed agosto. Ci abbiamo tentato, stiamo continuando a farlo. Non volevamo aspettare la pubblicazione dell’avviso a luglio, lo abbiamo fatto prima, aspettando la risposta ufficiale della Figc dando per scontato che deve essere Serie D ma dobbiamo sapere – e dovranno sapere gli imprenditori che si presenteranno – quella che sarà la richiesta della Federazione. Siamo assolutamente in linea con le nostre previsioni. C’è tempo fino al 18 giugno per presentare le manifestazioni d’interesse. Da lì valuteremo, anche in base alle istanze che perverranno, quali saranno i tempi per effettuare le valutazioni. Ci sarà la possibilità d’interloquire con tutti, o con alcuni che si saranno particolarmente distinti attraverso la documentazione inviata. Lo stadio ‘Massimino’ sarà la sede ufficiale per le partite di campionato, così come è stato fatto negli ultimi 15-20 anni. Valuteremo eventuali istanze che perverranno dalla società aggiudicataria e magari saranno improntate all’eventuale gestione del ‘Massimino’, ma queste per il momento sono solo supposizioni”.

