ASS. PARISI: “Con tutta probabilità manifestazione d’interesse a maggio, certi che sarà Serie D”

L’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi, ai microfoni di Video Regione, fa il punto della situazione nell’ottica della manifestazione d’interesse da presentare per il rilancio del calcio nella città etnea. Ecco quanto evidenziato: “Venerdì il presidente Gravina si è sentito con il sindaco facente funzioni e ci ha ribadito la necessità di arrivare almeno a fine giugno. Bari, Palermo, Novara e tante altre città hanno avuto la risposta della FIGC non prima di luglio, alcune anche ad agosto. Stiamo tentando tutte le possibilità utili per anticipare questi tempi. Con tutta probabilità, se non avremo ulteriori risposte, entro il mese pubblicheremo la manifestazione d’interesse, in attesa che la FIGC indichi la serie – siamo certi che sarà la D – e l’importo richiesto alla società per iscriversi al campionato. Partiamo dai 150mila euro richiesti alla città di Bari, fino al milione chiesto al Palermo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***