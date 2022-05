CALCIO NEWS: Italia, niente ripescaggio ai Mondiali

L’Italia non sarà ripescata ai Mondiali di Qatar 2022. E’ quanto afferma chiaramente Evelina Christillin, membro Uefa nel consiglio Fifa, intervenuta a ‘Un giorno da pecora’ su Radio 1. Le dichiarazioni di ieri del presidente della Federgolf, Franco Chimenti che aveva sostenuto che una chance di ripescaggio per l’Italia c’è definendola “molto più concreta di quanto pensano tutti” avevano immediatamente riacceso la speranza di vedere gli Azzurri in campo a Qatar 2022. Ma ad appena un giorno di distanza arriva subito la doccia fredda. “Non è vero che stiamo per esser ripescati ai Mondiali di calcio anche nel caso la nazionale dell’Ecuador venisse squalificata. In caso, a rientrare sarebbe una sudamericana. Insomma, non c’è nessuna possibilità che l’Italia giochi il prossimo mondiale”, le parole inequivocabili di Evelina Christillin. Il caso Ecuador nasce dalla denuncia presentata dal Cile alla Commissione Disciplinare della Fifa con accuse molto gravi nei confronti dell’Ecuador e del calciatore Byron David Castillo Segura, che avrebbe fornito un falso certificato di nascita, dichiarazioni mendaci sull’età e sulla nazionalità (il giocatore sarebbe nato in Colombia, ndr).

