CALCIO NEWS – Mancini (C.T. Italia) su Greco e compagni: “Stage occasione per conoscerli meglio”

Proseguono gli allenamenti al Centro Tecnico Federale di Coverciano per una tre giorni di lavoro che vede impegnati due gruppi di calciatori di interesse nazionale, che il C.T. Roberto Mancini e il suo staff valuteranno. Tra questi, l’ex calciatore del Catania Jean Freddi Greco, grande protagonista in rossazzurro prima di trasferirsi al Vicenza quest’anno. Lo stesso Mancini ha commentato così la decisione di organizzare lo stage: “Ci fa piacere innanzitutto poter vedere ragazzi che non abbiamo mai avuto la possibilità di vedere per vari motivi. Mi sembra che sia una cosa buona che può venire utile per il futuro. Quello che cerchiamo sono giocatori, visto che comunque non ce ne sono tanti. Cercheremo di conoscerli un po’ meglio”.

