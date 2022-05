CALCIO CATANESE – Catania Beach Soccer, Sanfilippo: “Approdo in un club di grande fama e tradizione”

Catania Beach Soccer è lieto di comunicare di avere raggiunto un accordo con il laterale Salvatore Sanfilippo, nato a Messina il 14 ottobre 1991, che ha vestito negli scorsi anni le maglie di Livorno, Pisa e Levante. Messinese di nascita, spagnolo d’adozione ma legato ai colori azzurri della nostra Nazionale per la quale è stato convocato proprio lo scorso weekend per uno stage a Tirrenia in vista del Campionato Europeo che dal 30 giugno al 3 luglio vedrà la nostra Nazionale di scena sulla spiaggia portoghese di Nazarè. “Sono orgoglioso di poter dare il mio contributo al Catania Beach Soccer, un club di grande fama e tradizione con tanti campioni da cui avrò il piacere di imparare molto. Penso solo a dare il massimo, ad impegnarmi con umiltà e con grande voglia di fare bene, rimettendomi a disposizione del mister per portare a casa quanti più trofei” afferma Salvatore Sanfilippo a cui diamo il benvenuto nella famiglia rossazzurra.

