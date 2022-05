CURIOSITA’ – Natali: “Pro Vasto, quando Biagianti disse sì al Catania…”

Maurizio Natali, dirigente che ha guidato anche il mercato della Pro Vasto in passato, svela un retroscena su Marco Biagianti, attraverso le pagine de Il Resto del Carlino: “Ero alla Pro Vasto, e il Manfredonia di Lupo avrebbe preso la metà del cartellino, mentre l’altra metà se la sarebbe assicurata il Rimini. Sembrava tutto fatto, ma l’inserimento del Catania cambiò le cose. Il segretario non aveva ancora compilato i documenti, e il ragazzo chiaramente preferì la serie A alla C1”.

Lo stesso Natali, all’epoca Direttore Sportivo della Pro Vasto, scoprì Biagianti in un Chieti-Spal e poi in un posticipo serale Chieti-Pisa, ammirando le giocate dell’allora giovane centrocampista il cui cartellino apparteneva alla Fiorentina. In quegli anni il D.S. viola era Pantaleo Corvino che glielo propose, e Natali lo prese addirittura a costo zero facendogli firmare un contratto triennale alla Pro Vasto, in Serie C2, dimostrando di essere un veterano già all’età di 20 anni.

Il futuro poteva, dunque, essere ben diverso ma il destino ha detto Catania. Scrivendo le pagine di storia intense ed emozionanti che conosciamo in rossazzurro, fino a diventare Biagianti una bandiera del Calcio Catania con ben 284 presenze alle pendici dell’Etna.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***