UFFICIALE – Flavio Russo firma con il Sassuolo: “Felice e orgoglioso di questa scelta”

“Felice e orgoglioso della scelta fatta, ringrazio la società per la fiducia che ripagherò con tutto me stesso”. Con queste parole l’attaccante catanese ormai ex Catania Flavio Russo, svincolatosi dalla società rossazzurra a seguito del fallimento della stessa, commenta via social la sottoscrizione del contratto che lo legherà al Sassuolo. Ragazzo dal futuro assicurato, il classe 2004 si è tolto la soddisfazione di giocare qualche partita in Prima Squadra quest’anno. Purtroppo la stagione in rossazzurro si è conclusa anticipatamente, cancellando con un colpo di spugna un percorso fatto di sacrifici e sudore. Ma l’esperienza maturata sarà utilissima per il futuro di Russo, che adesso riparte dal medesimo club che ha prelevato nei mesi scorsi Luca Moro.

