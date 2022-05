DALLA CITTA’: controlli e multe per oltre 17mila euro nella zona del Castello Ursino

I carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno effettuato dei controlli nei giorni scorsi per contrastare l’illegalità diffusa e l’imperversare di comitive, soprattutto di minorenni, che a bordo di scooter assumono atteggiamenti incivili scorrazzando nelle più belle piazze della città. I militari hanno concentrato la loro attività nell’area di piazza Federico di Svevia dove sono stati dislocati posti di controllo nell’area circostante al Castello Ursino. Identificate numerose persone e controllati diversi veicoli. I controlli, estesi anche a piazza Alcalà Borsellino e piazza Caduti del Mare (Tondicello della Plaia), hanno consentito di elevare sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di oltre 17.000 euro (guida senza patente perché mai conseguita, mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco protettivo, mancata copertura assicurativa) che hanno comportato il fermo amministrativo e il sequestro su 7 tra i veicoli controllati. Tra i sanzionati molti giovanissimi, mentre, due maggiorenni sono stati trovati in possesso di dosi di marijuana e pertanto sono stati segnalati alla Prefettura.

