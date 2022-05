EX ROSSAZZURRI – Campagnolo: “Catania, è un peccato vedere finita una grande storia così”

La redazione di vocesportarena.com contatta l’ex portiere del Catania Andrea Campagnolo, rossazzurro dal 2009 al 2012, per raccogliere un commento relativo allo scenario attuale ai piedi dell’Etna dopo il fallimento e la radiazione dai ranghi federali: “Ho avuto l’onore di essere stato lì negli anni migliori. Tre anni in serie A indimenticabili. E’ un peccato vedere finita una grande storia così. Dispiace per la gente, spero che ritornino subito dove meritano e non entro nel merito della situazione. Purtroppo ci sono tante realtà con queste situazioni difficili. Bisogna capire fino in fondo cosa succede a tante società. Sicuramente aver fatto tanti investimenti azzardati e aver fatto il passo più lungo della gamba, si può ricorrere a questo e anche le varie retrocessioni influiscono nel budget. Vedremo come si risolveranno queste situazioni”.

