EX ROSSAZZURRI – Curiale: “Marchese mi ha convocato a Nizza. Catania? Non potrei di dire di no”

L’ex bomber del Catania Davis Curiale, che negli ultimi mesi ha militato nella Vibonese, si è detto disposto a valutare una eventuale chiamata da parte dei rossazzurri in caso di ripartenza etnea dal campionato di Serie D. Curiale sottolinea anche di avere ricevuto la convocazione della Nazionale Sicilia allenata da un altro ex Catania, Giovanni Marchese:

“Catania mi è rimasta nel cuore: ho tantissimi amici, mi è dispiaciuto tantissimo – dice a tuttoc.com – Spero ripartano da una proprietà seria che abbia ambizioni e potenziale economico, tornando presto nelle categorie che merita. A proposito di proprietà, questi sceicchi che arrivano a Palermo dovrebbero rappresentare un’occasione enorme per una città che merita di stare in altre categorie. Non sarebbe male se un altro gruppo di miliardari, arabi ma anche americani, decidesse di prendere il Catania: bisognerebbe far conoscere loro la Sicilia intera, sono convinto che investirebbero talmente tanto nella nostra Isola”.

“Se chiamasse il Catania in Serie D? Al Catania non si può dire di no. Sarebbe la mia prima volta in Serie D ma per certe piazze la categoria non conta: a Catania, e chi ci ha giocato sa quello che dico, ti senti giocatore vero. A prescindere dalla serie. Nazionale siciliana? Ho ricevuto la convocazione dalla Nazionale siciliana, guidata da mister Giovanni Marchese, ex del Catania: a giugno ci sarà un Europeo con 12 squadre non riconosciute dalla FIFA a Nizza, in Francia. Ci sarà una certa visibilità, con spettatori e televisioni. Sarà un onore rappresentare la mia terra: penso che ci saranno altri colleghi di Serie C siciliani che vi parteciperanno”.

