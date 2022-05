CATANIA: Nicolosi e Moro, due murales realizzati a Librino

Dal 1930 al ventunesimo secolo, la storia non si cancella. Nel quartiere di Librino sono stati realizzati due murales, che come un filo conduttore legano la storia del Catania Calcio dagli anni trenta ai nostri giorni. Da una parte Nicolò Nicolosi, primo storico uomo gol dei rossazzurri, dall’altra Luca Moro, che nel corso della stagione 2021/22 ha siglato più di venti gol fino ad arrivare al triste epilogo dell’esclusione della squadra etnea dal campionato.

Nicolò Nicolosi ha realizzato qualcosa come 71 reti in 149 partite tra campionato e spareggi. Luca Moro, invece, ha segnato 21 gol in 28 presenze prima che il Catania venisse estromesso dal girone C di Serie C. Il Sassuolo nel mercato di gennaio lo ha acquistato dal Padova proprietario del cartellino, poi è rimasto a Catania. Adesso si allena regolarmente con la squadra di mister Dionisi ma per il momento non può scendere in campo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***