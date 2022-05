EX ROSSAZZURRI – Minelli: “Col Catania unico gol in Serie A. Ho girato l’Italia, adesso alleno gli juniores dell’AlbinoGandino”

Eroe rossazzurro in occasione della sfida salvezza di Bologna contro il Chievo Verona nel 2007, Mauro Minelli ripercorre alcuni tratti della carriera al quotidiano online La Voce delle Valli:

“La mia prima squadra professionistica è stata il Lumezzane, in C. Poi sono andato in prestito all’Hellas Verona per un anno e mezzo e quindi all’Albinoleffe per due anni, sempre in serie B, poi al Catania dove ho esordito in Serie A, Triestina e Sassuolo in B, sei mesi a Frosinone, poi tre anni a Cremona in Serie C e sei anni a Ciliverghe in D: l’anno scorso è stata l’ultima stagione sul campo, ho giocato all’AlbinoGandino, però è stata una stagione corta a causa del Covid. Da lì ho deciso di smettere, l’età iniziava a farsi sentire e avevo un po’ di acciacchi fisici, così mi sono ritirato. Girando così tanto per l’Italia ho vissuto in città diverse, certamente vivi in un contesto diverso. L’esperienza cambia e le differenze le noti, ti fa capire come possano esserci vari modi di vivere, anche lo sport. Ho avuto la fortuna di fare un gol in Serie A, anche solo uno: era lo scontro diretto tra Catania e Chievo, dovevamo vincere per salvarci e ho segnato il 2 a 0 che ha chiuso la partita”.

“Hai risultati solo se ti alleni tutti i giorni, è quello che ti porta avere successo nel calcio come in tutto: anche quando magari non hai voglia di allenarti, lo devi fare perché solo così hai risultati. Senza impegno i risultati non arrivano. Adesso alleno gli juniores dell’AlbinoGandino (in provincia di Bergamo, ndr). Per rimanere nell’ambiente calcistico sto cercando di capire se posso dedicarmi a quello: sicuramente è meglio giocare, è più semplice e divertente (ride), ma gli anni passano e bisogna cambiare ruolo – prosegue Minelli – Questo è il mio primo anno ed è complicato. Mi piace un po’ di più allenare i bambini piccoli perché la vedo come una cosa divertente, ci divertiamo entrambi”.

