FUTURO CATANIA: lavoratori club rossazzurro in attesa di novità

Domenica abbiamo posto in evidenza un servizio giornalistico realizzato dal TGR Sicilia, attraverso il quale si è parlato anche dell’ansia di alcuni ex lavori del defunto Calcio Catania SpA che hanno lanciato un appello alle istituzioni, visto che non li tutela alcuna clausola nella procedura di manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Catania. L’amministrazione comunale ha fatto sapere che non può esistere alcun obbligo giuridico in tal senso, ma lavorerà affinchè si possa trovare una soluzione interloquendo con i potenziali acquirenti. La speranza di restituire il lavoro a chi, in questi anni, ha dato un contributo importante alla causa del Calcio Catania ricadrà su chi, eventualmente, rilancerà il calcio nella città dell’Elefante.

