EX ROSSAZZURRI: Baldini ufficialmente riconfermato alla guida del Vicenza

Perso lo spareggio per non retrocedere in C a Cosenza, in attesa di capire se potrà esserci una riammissione in cadetteria, il Vicenza pensa già alla prossima stagione. Lo fa confermando uno dei principali protagonisti delle ultime settimane: l’ex allenatore del Catania Francesco Baldini. Il tecnico di Massa, praticamente subito dopo l’esclusione dei rossazzurri dal campionato, ha accettato la proposta del Vicenza accettando una sfida difficilissima in terra veneta. Occorreva, praticamente, un miracolo sportivo per evitare la salvezza in Serie B. I biancorossi sono andati molto vicini alla realizzazione dell’impresa mettendo a segno una serie di vittorie insperate, cadendo però proprio in occasione del match decisivo ai fini della permanenza. Nonostante la retrocessione, il Vicenza non ha avuto alcun dubbio nel confermare Baldini alla guida tecnica “per le qualità dimostrate, tecniche e umane, nelle settimane alla guida dei biancorossi”.

