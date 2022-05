FUTURO: nonostante le sue criticità, Catania può e deve rappresentare un ottimo investimento

Come dichiarato recentemente dal sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, “una squadra di calcio importante può dare alla città un enorme ritorno dal punto di vista economico e turistico”. Spesso infatti si sottovaluta l’importanza ed il prestigio che una grande realtà sportiva può conferire ad una determinata città. Lo sport, oltre a coniugare i valori etici, morali e del quieto vivere, può e deve rappresentare lo stimolo in più per consentire ad una data comunità di risplendere, migliorando ed eliminando, sin dove possibile, le criticità nel tentativo di sentirsi parte integrante di una grande famiglia.

Nel recente passato, soprattutto in massima serie, la squadra di calcio della città di Catania ha rappresentato un vero motivo di vanto ed orgoglio per tutta la comunità catanese. Nonostante la scomparsa di quella realtà sportiva, il calcio a Catania può e deve tornare prepotentemente a risplendere, attraverso l’ausilio di un’imprenditoria forte, seria, capace e disposta a mettersi in gioco in una piazza calda e passionale. I recenti fatti di cronaca hanno lasciato abbastanza basiti i cittadini etnei, costretti a subire passivamente l’inciviltà di alcuni balordi, l’incuria, l’assenza delle istituzioni e degli organi di controllo. Alla luce di tutto ciò perché un facoltoso investitore, magari non locale, dovrebbe scommettere o voler rilanciare proprio il club rossazzurro?

Innanzitutto bisogna sempre considerare che dal fondo non si può far altro che risalire, pertanto gli incresciosi episodi che sono capitati negli ultimi tempi, attraverso una gestione comunitaria più ligia al dovere e maggiormente attiva in fase di controllo, sicuramente molto difficilmente ricapiteranno in futuro, inoltre non bisogna dimenticare le potenzialità che questa città offre. Dal punto di vista geografico la Sicilia e la città di Catania in particolare sono ubicati esattamente al centro del Mediterraneo, pertanto potrebbero rappresentare un punto nevralgico nelle strategie commerciali di molte aziende internazionali, inoltre i lavori di ampliamento hanno reso il porto catanese ancora più funzionale ed attrattivo, senza dimenticare poi che, nonostante alcune limitazioni, lo scalo aeroportuale etneo è il quarto d’Italia per numero di passeggeri, testimonianza tangibile di come la città etnea rappresenti ancora un’ambita meta turistica. Proprio il turismo potrebbe essere il grande volano per far rinascere Catania.

L’Etna, il barocco, i mercati storici, la festa di Sant’Agata sono tutti aspetti fortemente attrattivi per dei viaggiatori internazionali, ai quali ovviamente non possono mancare le componenti enogastronomiche, tra le più floride, ricche e particolari di tutta la penisola, e la “movida” giovanile, che consentono di vivere la città in tutta la sua pienezza. Nonostante gli anni della “Milano del Sud” purtroppo siano passati da un pezzo e molte aziende abbiano puntato o stiano puntando altrove, anche il comparto industriale può fregiarsi di alcune eccellenze, rendendo il territorio etneo uno dei più prosperi dell’intero meridione (non è un caso se è stato coniato il termine di “Etna Valley”).

In tutto questo ovviamente le istituzioni cittadine dovranno fare la propria parte, non soltanto lavorando attivamente per risolvere le criticità, ma anche per incrementare la sinergia con chi voglia mettersi in gioco alla guida del nuovo Catania. I preannunciati lavori di ristrutturazione dello stadio sono solo il primo passo per rendere ancor più attrattivo l’investimento ma adesso serve concretezza e non chiacchiere, dimostrando attraverso i fatti concreti la volontà di rialzarsi dopo la rovinosa caduta. Questa città ha tra le mani il proprio destino e tutti, dai singoli cittadini fino agli amministratori, dovranno decidere attraverso le loro azioni se migliorare Catania o lasciarla in questo limbo tra ciò che potrebbe essere (con tutte le potenzialità nascoste) e ciò che è realmente (con le sue evidenti criticità).

