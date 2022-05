LA GAZZETTA DELLO SPORT: fuga di talenti e vita sportiva che continua. Manca il calcio, la città non può restare a guardare

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

I giovani del Catania che stavano crescendo fino ad arrivare in prima squadra sono stati oggetto di mercato facile. Due esempi su tutti, Flavio Russo che ha raggiunto Moro al Sassuolo ma anche il portiere Francesco Borriello, ceduto al Parma di Gigi Buffon a gennaio per fare casa, adesso convocato in Nazionale Under 17. Intanto la vita sportiva cittadina scorre inesorabilmente. L’Ekipe Orizzonte (pallanuoto femminile) ha festeggiato lo scudetto numero 22, la Meta Catania di calcio a 5 ha firmato la permanenza in A, sta per partire la stagione del beach soccer con il Catania che disputerà la Supercoppa a giugno e subito dopo darà l’assalto allo scudetto, mentre la Saturnia (pallavolo) è reduce dalla finale dei playoff di A3. Manca il calcio. La città non può restare a guardare gli altri. Si aspetta una schiarita.

