LA SICILIA: futuro Catania, sfuma l’ipotesi Gaucci?

Quale futuro per il calcio a Catania? Mentre manca poco più di una settimana al 18 maggio, data in cui la FIGC dovrebbe rispondere positivamente alla richiesta d’iscrizione di un nuovo Catania al prossimo campionato di Serie D, si attendono passi concreti da parte di gruppi interessati. In tal senso il quotidiano locale continua ad evidenziare un forte interesse da parte di un gruppo milanese con sede nelle vicinanze della metropoli lombarda. In merito all’ipotesi legata ad un possibile ritorno di Riccardo Gaucci, l’ex Presidente rossazzurro “non intende illudere la tifoseria”. Si legge anche che “sarebbe potuto rientrare in un gruppo allargato ad altri imprenditori locali, ma in città non sembrano esserci in questa fase di attesa soggetti con la voglia e le capacità d’investire nel calcio”. Il quotidiano ritiene che l’ipotesi Gaucci sia sfumata, vedremo se sarà davvero così. Intanto catanesi e non sparsi in ogni parte d’Italia, da Milano a Udine passando per Bergamo e Mantova e da Genova a Roma, starebbero agendo nell’ombra per contribuire alla rinascita del Catania ricercando potenziali investitori per la rinascita del club.

