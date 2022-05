LIUZZO (ex prep. atletico Catania): “Sostenibilità settore giovanile base per la ripartenza rossazzurra”

Gabriele Liuzzo, chinesiologo e preparatore atletico ex Catania, ospite di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, su Globus Television, focalizza l’attenzione sul settore giovanile e la sostenibilità di un progetto pluriennale per il rilancio del calcio nella città dell’Elefante. Riportiamo di seguito un estratto dell’intervento di Liuzzo:

“In questo momento la priorità è cercare di avere una società che possa realmente dare un futuro alla città, alla squadra, creando anche un settore giovanile. Chiunque voglia intervenire non sappiamo se abbia una prospettiva decennale, quinquennale. Sarebbe importante dare continuità ad un progetto puntando in primis sui giovani. Alcuni ragazzi sono esplosi negli anni, vedi Di Stefano, Pino, Borriello e altri ma la continuità sportiva avrebbe aiutato di gran lunga le casse societarie del Catania. Puntare sulla propria cantera anche per una sostenibilità societaria è la base. Negli ultimi anni, dietro le quinte, ci siamo accorti che questo è mancato, riservando molta attenzione alla Prima Squadra e poca verso la sostenibilità attraverso il proprio settore giovanile, che avrebbe permesso di realizzare anche plusvalenze importanti. Se ti puoi permettere 2,5 milioni per cercare d’imbastire la società in Serie D, va messa al primo posto la sostenibilità pluriennale perchè dietro ci sarà anche un business ma, poi, devi alimentare l’attività nel tempo”.

