SERIE C: playoff, ecco il quadro delle semifinali. Debutterà il VAR

Definito il quadro delle semifinaliste nei playoff di Serie C. Alla Feralpisalò, che aveva superato per 1-2 la Reggiana nella gara di ritorno dei quarti dopo l’1-0 dell’andata, si aggiungono Catanzaro, Padova e Palermo. I calabresi, forti dell’1-2 maturato a Monopoli, superano i biancoverdi anche al “Ceravolo” per 1-0: decisiva la rete di Biasci. Accesso in semifinale con il brivido per il Padova, sconfitto per 0-1 dalla Juventus Under 23 ma qualificato grazie alla vittoria dell’andata con lo stesso punteggio e al miglior piazzamento stagionale.

Tante emozioni al “Barbera”, davanti a 33mila spettatori, per Palermo-Virtus Entella: i rosanero di Baldini, vittoriosi a Chiavari (1-2) vanno sotto di due reti per effetto dei centri di Merkaj su rigore e di Karic ma riescono a rientrare in partita con Soleri e a blindare la qualificazione con la rovesciata di Fella per il definitivo 2-2 che vale l’accesso alla fase successiva.

Si torna in campo mercoledì 25 maggio con Catanzaro-Padova e Feralpisalò-Palermo, gare di andata e ritorno anche in questo caso ma non ci sono più “teste di serie”, quindi in caso di parità di reti nel doppio confronto si giocheranno i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore. Non c’è il vantaggio della classifica in regular season. L’altra grande novità del regolamento sarà l’impiego del VAR: le semifinali e la finale dei playoff di Serie C (andata 5 giugno e ritorno 12 giugno) saranno le prime partite di Serie C a utilizzare la tecnologia per assistere gli arbitri.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***