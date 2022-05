SERIE C – Voria: “Catania, libro già scritto. Sempre più club faticano ad iscriversi in C”

Gill Voria, ex difensore – tra le altre – di Siena, Benevento, Pescara e Avellino, attuale tecnico dell’Under 17 del Siena, ha parlato a Sportchannel 214 alla trasmissione ‘Calcio d’Inizio’. Queste le riflessioni in merito al caso Catania: “Mi dispiace ovviamente per i tifosi catanesi, ma il Catania sono anni che si trascina in queste condizioni. Era un libro già scritto, insomma. Chi non sapeva che più o meno l’andazzo era questo? Ogni anno c’erano dei problemi, come in tante altre società. In Lega Pro sono numerosi i club destinati ogni anno a soffrire per iscriversi. Purtroppo è brutto anche dirlo ma si rischia di falsare i campionati continuando così. L’introduzione del semiprofessionismo è una delle soluzioni secondo me, perchè i costi sono diventati altissimi. Non è più come il calcio di vent’anni fa dove anche solo con le sponsorizzazioni riuscivi a disputare un campionato di Serie C a buon livello. Bisogna fare qualcosa, perchè così ogni anno assistiamo a questo scempio”.

