SERIE C – Zeman (all. Foggia): “Caso Catania indica problema di organizzazione dei campionati. Il calcio viveva per la passione della gente…”

Le stelle del grande calcio e non solo, hanno illuminato la splendida cornice di un gremito auditorium San Francesco che martedì ha ospitato la settima edizione del premio ‘Renato Cesarini’, a Morrovalle (provincia di Macerata). Ha preso la parola anche l’attuale allenatore del Foggia Zdenek Zeman: “Il calcio viveva per la passione della gente ma i tempi sono cambiati, oggi comanda il dio denaro, la Serie B non si vede neanche in Italia, in C c’è stata l’estromissione del Catania a tre giornate dalla conclusione del torneo, non esiste una cosa del genere. C’è un problema di organizzazione dei campionati. Le squadre hanno i debiti ma giocheranno finchè non scoppiano. Preferisco meno club, ma più sicuri”.

