SERIE D – Lo Duca (Rimini): “Futuro incerto dopo lo svincolo dal Catania. Punto a vincere il campionato”

Dopo un periodo altalenante, il giovane difensore siciliano Lorenzo Lo Duca ha ripreso saldamente in mano le redini della difesa del Rimini, in Serie D, e si propone come protagonista dell’ultima fase. Tra i ragazzi più interessanti cresciuti nelle giovanili del Catania figura proprio lui, ceduto in prestito ai biancorossi quest’anno. Adesso attende di conoscere il proprio futuro dopo il fallimento rossazzurro. Ne parla ai microfoni del quotidiano Corriere Romagna: “Io sono del Catania, ma la società è fallita e quindi sono svincolato, vedremo, intanto pensiamo a vincere il campionato con il Rimini, sarebbe un’emozione bellissima. Per me sarebbe la prima volta, perché con il Catania, anche a livello giovanile, non ho mai vinto campionati. Poi per il futuro staremo a vedere, certo a me piacerebbe molto rimanere perché mi sono trovato benissimo, sia con la società che con i compagni, ma sinceramente ancora del mio futuro non so nulla. Ne dobbiamo parlare”.

