ASS. TORRISI: “La città non dimentica Massimino, un grande sognatore”

Oggi, sabato 11 giugno, è stata inaugurata presso la Galleria di Arte Moderna di Catania, in via Castello Ursino 26, la mostra “Angelo Massimino, una vita per Catania”.​ Una esposizione fotografica dal grande significato sociale per ricordare attraverso immagini inedite e di carattere familiare la figura del ‘Presidentissimo’. Riportiamo le parole più significative, a commento dell’evento, dell’assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura Cinzia Torrisi:

“La nostra città aveva bisogno di questa mostra, ringraziamo tutto il team che ha lavorato affinchè questo progetto trovasse realizzazione. Massimino era un grande sognatore, ed i grandi sognatori devono essere capaci e in grado di attuare i sogni per se stessi e gli altri. Lui si è speso per questa città, la amava e lo ha dimostrato in ogni suo atto. Ha conosciuto in questa città oneri e onori. Non è possibile dimenticare le persone abituate a lavorare a testa bassa, a lavorare indefessamente perchè mossi da autentica passione e grandi capacità. Oggi lo si celebra ulteriormente ed è un volere sottolineare il grazie da parte di ognuno di noi”.

