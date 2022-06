A. RUSSO: “Massimino contestato e oggi rivalutato è l’essenza di questa città. Era uno di noi”

Oggi, sabato 11 giugno, è stata inaugurata presso la Galleria di Arte Moderna di Catania, in via Castello Ursino 26, la mostra “Angelo Massimino, una vita per Catania”.​ Una esposizione fotografica dal grande significato sociale per ricordare attraverso immagini inedite e di carattere familiare la figura del ‘Presidentissimo’. Riportiamo le parole più significative, a commento dell’evento, di Alessandro Russo, scrittore di tante opere che riguardano la storia rossazzurra e nipote di Massimino:

“Per me oggi si chiude un cerchio. Una vicenda iniziata quando da bambino vedevo tanta gente accanirsi contro mio nonno che continuava imperterrito a fare il Presidente del Catania ma per molti dei suoi concittadini avrebbe dovuto lasciar perdere perchè la cravatta non la sapeva mettere al posto giusto, a volte non sceglieva gli abiti correttamente o aveva le scarpe sporche di calcinaccio. Per me oggi è davvero un ‘Clamoroso al Cibali’. Angelo Massimino contestato e adesso rivalutato è l’essenza di questa città che ha bisogno di fare trascorrere del tempo per capire i personaggi e riconoscerne la valenza. Massimino ci ha trasmesso l’importanza di cercare di produrre il massimo con quello che abbiamo a disposizione. Lui non si è mai arreso di fronte a nulla e noi non potevamo dimenticarci del suo coraggio. Era davvero uno di noi. Non aveva delle doti così diplomatiche talvolta, non aveva le scuole alte, diciamo così, ma aveva un cuore grande”.

