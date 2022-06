NUOVO CATANIA: in arrivo altre manifestazioni d’interesse

Cresce l’attesa a Catania per capire chi, ufficialmente, partecipa alla corsa per il rilancio del calcio cittadino. Il primo ad inviare la PEC al Comune in ordine di tempo è stato l’ingegnere Fabio Maestri, il quale agisce nell’ambito dei termovalorizzatori ma non solo. Manifestazione d’interesse presentata venerdì pomeriggio. Successivamente, in nottata, ha fatto altrettanto l’ex patron del Torino Luca Giovannone, a capo della Osmosi SpA.

Nelle prossime ore verranno recapitate a Palazzo degli Elefanti altre PEC. Vedremo se ci saranno novità sul fronte della società Helbiz di Salvatore Palella, il quale ha spedito in città il Ceo di Helbiz Media (controllante della Helbiz Inc) Matteo Mammì, che nel recente passato si era aggiudicata i diritti tv della Serie B. Attesa anche per quanto concerne il gruppo estero rappresentato legalmente da Dante Scibilia, avvocato legato a Joe Tacopina durante la trattativa per la cessione (mai avvenuta) del Calcio Catania dalla Sigi all’avvocato statunitense. In questo caso ci sarebbe l’interessamento di investitori americani e australiani, lo stesso Scibilia è stato avvistato in città. Non si esclude l’arrivo di ulteriori manifestazioni d’interesse entro le ore 13 di oggi, sabato 18 giugno.

LA SICILIA – Catania, c'è anche la candidatura di Ilari: "Grande responsabilità per me riportare la squadra ai massimi vertici"

