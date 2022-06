LA SICILIA – Catania, c’è anche la candidatura di Ilari: “Grande responsabilità per me riportare la squadra ai massimi vertici”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Emersa una nuova candidatura per rilanciare il calcio catanese. Quella riconducibile all’imprenditore romano Manuele Ilari, attivo nella gestione delle sale cinematografiche. Avrebbe già presentato la manifestazione d’interesse. Ilari, proprietario di alcuni multisala in Lazio, Sicilia (a Ragusa, nove sale) e Sardegna (Iglesias) vorrebbe coinvolgere la tifoseria (attraverso l’azionariato popolare e la trasmissione delle partite con una piattaforma streaming di proprietà del Catania).

Farebbero parte dell’eventuale progetto i nomi del D.G. Antonio Tempestilli (ex calciatore di Serie A e dirigente per oltre vent’anni della Roma) e del D.S. Giuseppe Bifulco, ex Roma e Napoli. A condividere il progetto dovrebbe essere anche un noto imprenditore di respiro internazionale che opera nel mondo della moda. Ilari vuole creare una sinergia col Tor di Quinto di Roma, fucina di talenti (vincitrice di sei scudetti giovanili) e grandi campioni (tra i quali Marco Materazzi e Massimo Oddo).

Ilari è assistito dall’avv. Gioacchino Amato di Deloitte Legal (advisor legale), Rosario De Maio e Marco Messina di Iniziativa (advisor finanziari). “Sarebbe per me una grande responsabilità rifondare la squadra, riportandola ai massimi vertici – le sue parole – E’ ancora presto per parlare di mercato ma il mio sogno sarebbe quello di portare a Catania un tandem d’attacco come Saporetti e Vuthaj, i quali l’anno scorso in D hanno segnato oltre 60 gol in due”.

