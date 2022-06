CATANIA ROSSAZZURRA: azionariato, l’eventuale nuova proprietà aprirà alla città?

Poco più di una settimana fa è stata regolarmente costituita nelle forme di legge l’Associazione ‘Catania Rossazzurra’, la quale intende farsi promotrice di iniziative volte a consentire il coinvolgimento della tifoseria anche nella partecipazione minoritaria del capitale sociale del ‘Nuovo Catania’ attraverso quote di valore minimale e nel rispetto esclusivo delle forme di legge, “con lo scopo primario – si legge nel comunicato – di valorizzare la città anche attraverso la cultura dello sport”.

Espressione di un segnale che parte della città vuole inviare ai potenziali acquirenti, chiamati a dare concrete risposte alle legittime aspettative dei tifosi. La speranza, come sottolineato a più riprese, è che possa ottenere l’attribuzione del titolo sportivo una compagine sociale dalle capacità economiche, imprenditoriali e gestionali all’altezza di una piazza importante, che non desidera altro che ripartire presto e bene. L’attesa dei tifosi è anche quella di un’Associazione che si ritiene pronta a supportare l’eventuale nuova proprietà, fornendo utili strumenti alla tifoseria, la quale fungerebbe anche da organo avente compiti di vigilanza e controllo.

Ma l’Associazione non ha ancora dato specifica contezza delle modalità di raccolta del capitale sociale idoneo a raggiungere lo scopo. Lo farà soltanto qualora l’eventuale nuova proprietà del Catania dovesse decidere di “aprire alla città”. E c’è curiosità per capire, eventualmente, in che modo i soggetti che produrrano la manifestazione d’interesse ritenuta più affidabile si approcceranno nei confronti del popolo rossazzurro. Con o senza l’introduzione dell’azionariato, non espressamente indicato all’interno dell’avviso pubblico del Comune ma che potrebbe rappresentare un importante elemento di valutazione a favore delle figure che intendono rilanciare il calcio a Catania.

