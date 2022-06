EX ROSSAZZURRI – E se Biagianti facesse parte del ‘nuovo’ Catania?

Un uomo straordinario, un professionista esemplare e grande conoscitore della piazza rossazzurra. Marco Biagianti è il prototipo perfetto di ciò che al nuovo Catania farebbe bene per acquisire quelle professionalità con le giuste credenziali per il rilancio calcistico cittadino. Il gruppo Pelligra si appresta a farsi conoscere dalla città, l’advisor Dante Scibilia ha auspicato sin da subito la costruzione di una struttura dirigenziale e tecnica importante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal club. Si ipotizza che al fianco degli uomini fidati di Pelligra, possa esserci spazio per qualche ex Catania apprezzato dalla città che aiuti la compagine a tracciare il giusto profilo, la strada maestra del lavoro da svolgere affinché il progetto possa funzionare nel dettaglio in ogni suo ingranaggio, partendo dalla valorizzazione dei giovani.

Un atleta che ha staccato la spina col calcio in maniera repentina, imprevista, l’ex 27 rossazzurro. Il suo addio ha scatenato polemiche per le modalità che si sono venute a verificare. Marco Biagianti però non le ha mai alimentate, ha sempre smorzato i toni e sperato che Catania risorgesse, senza perdere la matricola e con sé un patrimonio che lo ha anche visto protagonista in prima persona, avendo scritto da capitano pagine importanti della storia più recente. Alle falde dell’Etna servono persone come lui, uomini legati alla storia e a un desiderio di rivalsa, di rinascita e di vittoria. Biagianti nelle ultime stagioni è stato protagonista nel calcio a cinque con la realtà catanese della Meta Futsal, una delle compagini sportive più importanti della città di Catania.

