ESCLUSIVA – Pantanelli: “Pelligra? Sono molto contento, adesso parlino i fatti. Catania parte importante della mia vita”

L’ex estremo difensore del Catania, nonché preparatore dei portieri sotto la fallimentare gestione SIGI, Armando Pantanelli ha ripercorso la propria avventura ai piedi dell’Etna sia in qualità di calciatore che di collaboratore tecnico. Infine non poteva mancare un commento sul prossimo futuro, con la squadra affidata nelle mani dell’imprenditore siculo-australiano Ross Pelligra.

Armando, parteciperai alla Giornata dell’Orgoglio Rossazzurro. A conferma del tuo legame speciale con la città dell’Elefante…

“Sicuramente rappresentano tanto i colori rossazzurri perché sono stati un aspetto importante della mia vita calcistica e sono una parte importante della mia vita attuale. Mia moglie è di Catania e con lei ho avuto tre magnifici figli, inoltre vivo in questa splendida città dove peraltro ho anche aperto la mia attività, pertanto dopo la parte calcistica adesso c’è quella lavorativa ed affettiva che mi legano a questa piazza meravigliosa.”

Quali sono stati i momenti più emozionanti vissuti ai piedi dell’Etna?

“Questa è una domanda semplicissima alla quale rispondere, infatti non posso che nominare la promozione in A, ottenuta aritmeticamente all’ultima giornata contro l’Albinoleffe, e la salvezza in massima serie conquistata, l’anno dopo, sul neutro di Bologna sconfiggendo il Chievo. Questi sono stati in assoluto i momenti più belli e che ricordo con più emozione della mia avventura calcistica catanese.”

Perché andasti via nel 2007?

“Purtroppo ebbi delle forti divergenze con il Direttore Lo Monaco che mi spinsero, seppur a malincuore, a prendere la decisione di cambiare aria ed andar via.”

Tu hai vissuto dall’interno la breve parentesi della SIGI. Quanto è stato difficile andare avanti in una fase di così grande incertezza societaria?

“Ovviamente è stato difficilissimo andare avanti però mister Baldini ed i suoi ragazzi sono stati veramente bravissimi ed encomiabili nell’isolarsi totalmente dalle vicende extracampo pensando solo ed esclusivamente al terreno da gioco. Nel complesso credo che abbiano disputato un campionato strepitoso che purtroppo però non hanno avuto la possibilità di portare a termine.”

Il Comune ha deciso di puntare sul Pelligra Group. Quali sono le tue sensazioni?

“Sono molto contento innanzitutto perché, finalmente, da oggi in poi avremo una nuova proprietà, per cui sapremo chi avrà la responsabilità di allestire una squadra all’altezza di questa piazza e tifoseria. L’obiettivo ovviamente sarà quello di riportare il club nuovamente nelle categorie più consone alla città di Catania, pertanto spero che questa nuova società possa programmare una risalita quanto più rapida e consistente possibile, portando il club dove meriterebbe di stare in maniera permanente. Non voglio entrare nel merito delle scelte perché credo che il Comune abbia analizzato molto attentamente tutte e cinque le proposte di ripartenza, scegliendo e premiando il progetto che, a suo modo di vedere, avrebbe potuto garantire un futuro quanto più roseo e duraturo possibile al nuovo Catania. Nel complesso sono molto contento di questa decisione perché credo che il nuovo proprietario sia una persona molto seria ed affidabile, tuttavia da adesso in avanti non serviranno chiacchiere o parole ma soltanto fatti concreti. Un in bocca al lupo alla nuova proprietà con l’augurio e la speranza che possa riportare in alto il Catania Calcio.”

Ti piacerebbe lavorare nuovamente all’interno del Catania?

“Attualmente non sono stato contattato da nessuno per cui non so se ci potrà essere questa opportunità. Da parte mia posso dire che lavorare nel Catania mi è piaciuto tantissimo, nonostante le difficoltà è stato parecchio stimolante quindi il mio desiderio di continuare questa collaborazione anche nel prossimo futuro c’è e ci sarà sempre. Quest’anno addirittura l’ho fatto a titolo gratuito, pertanto da parte mia ci sarebbe senza alcun dubbio la massima disponibilità nell’intraprendere un nuovo percorso professionale all’interno del nuovo Catania.”

Si ringrazia Armando Pantanelli per la cortesia, la disponibilità ed il tempo concesso per l’intervista.

