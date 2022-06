EX ROSSAZZURRI – Castagnini: dopo Catania festeggia ancora la B con una squadra siciliana

Piegando le resistenze del Padova per 1-0 anche nella finale di ritorno dei playoff di Serie C (rigore di Brunori), il Palermo fa ritorno nel campionato cadetto dopo tre anni. Esultano anche gli ex rossazzurri Jacopo Dall’Oglio, Moses Odjer, Silvio Baldini e Renzo Castagnini, attuale Direttore Sportivo rosanero. A proposito di quest’ultimo, festeggia per la seconda volta con una squadra siciliana la promozione in B. Precedentemente era accaduto proprio a Catania, da calciatore, nel 1980 quando l’Elefante vinse il torneo di C1 con appena due punti di vantaggio sul Foggia secondo (Lino De Petrillo allenatore degli etnei).

A proposito dei suoi trascorsi in rossazzurro, più volte a mezzo stampa Castagnini ha rilasciato dichiarazioni curiose negli ultimi anni. Ad esempio a La Repubblica: “A Catania ho giocato 40 anni fa. Sono stato bene, ho giocato quasi cento partite, ho vinto un campionato dalla C alla B e poi ho fatto due anni di B. Ho un bel ricordo, mia moglie è di Catania (Renata Finocchiaro, ex pallavolista) e mi sono sposato lì. Quando cantano chi non salta è catanese sorrido e mi fa un po’ impressione. Ma ora mi interessa solo il Palermo”. Oppure ai microfoni de La Sicilia: “Ho sposato una catanese e abbiamo pure casa a Catania, anche se ci abitano più lei e nostra figlia Ramona che oggi fa l’avvocato a Reggello, dove sono nato io. Vivo in questa meravigliosa Isola, non dimenticherò mai la mia esperienza in maglia rossazzurra. A Massimino volevo bene, tifosissimo e persona buona”.

