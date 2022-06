VIAGGIO NELLA STORIA DEL CATANIA: 1981/82, i tifosi scoprono i gemelli del gol Crialesi e Cantarutti

Il cuore del Calcio Catania ha smesso di battere ma non si potranno mai cancellare i ricordi. Attraverso questa rubrica intendiamo effettuare proprio un viaggio nella storia del Catania. Una storia fatta di gioie, dolori, emozioni, momenti delicati e di grande entusiasmo.

In questi giorni abbiamo parlato dell’inizio di una storia rossazzurra, quando il Catania assunse la denominazione di Società Sportiva Catania prima, di Associazione Fascista Calcio Catania dopo, fino ad arrivare alla nascita del Club Calcio Catania e del Calcio Catania SpA. Andiamo avanti con il 49/o appuntamento della nostra rubrica, giungendo all’annata 1981-82 (fonte Tutto il Catania minuto per minuto).

Viene confermato sulla panca etnea Guido Mazzetti, reduce da un soddisfacente campionato, ma bloccato da un cavillo burocratico per sopraggiunto limite di età che gli impedisce di allenare, ufficialmente va in panchina Giorgio Michelotti, vecchia gloria degli anni Sessanta e ormai catanese doc, così Sor Guido assume la carica di direttore tecnico.

Nel reparto arretrato gli unici a non muoversi da Catania sono la saracinesca Sorrentino, l’arcigno Ciampoli ed il terzino Mosti (il quale però viene spesso utilizzato a centrocampo). Si riparte da Mirco Brilli e Renato Miele, una coppia di difensori proveniente dalla Spal. Il vero “colpo” di mercato è rappresentato dall’acquisto di Aldo Cantarutti, ventitreenne centravanti, tra i principali bomber della stagione precedente con le 12 reti siglate con la maglia del Pisa. Alla società di Anconetani vanno il cartellino di Casale e 900 milioni di lire (da qui l’appellativo “Mister Miliardo”, che richiama un film del 1977 che vede come protagonista il notorio Terence Hill). Alla punta friulana viene affiancato il coetaneo Angelo Crialesi, poliedrico attaccante scartato dall’Inter dopo il prestito al Brescia in Serie A.

In Coppa Italia la squadra etnea disputa il settimo girone di qualificazione, che promuove ai quarti di finale la Reggiana. In campionato (Serie B) il Catania va forte nel girone di andata chiuso al terzo posto con 23 punti, ma poi rallenta la sua corsa nel girone di ritorno con 16 partite consecutive senza vittoria, raccogliendo solo 15 punti. Si chiude con un onorevole nono posto a quota 38. Gemelli del gol catanesi per questa stagione, entrambi con 10 reti a testa il romano Angelo Crialesi ed il possente centravanti Aldo Cantarutti. In mediana trova consacrazione il talento di Enrico Vella, ex Sampdoria.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***