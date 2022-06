EX ROSSAZZURRI: Franco Carboni verso l’Hellas Verona, scalpita per giocare in Serie A

Frankito Carboni, baby-talento della Primavera dell’Inter, in uscita dalla società nerazzurra per trovare spazio. Lascerà l’Inter con la formula del prestito. Tanti i club di A e B interessati, in pole figura l’Hellas Verona. Trattativa molto ben avviata e piace al ragazzo cresciuto nelle giovanili del Catania l’idea di trovare una sistemazione che gli consenta di giocare in una Prima Squadra del massimo campionato italiano.

Figlio dell’ex Catania Ezequiel, che fu un pilastro del centrocampo rossazzurro, Franco Carboni si è fatto apprezzare subito per le sue qualità, crescendo inizialmente da attaccante per poi imporsi ricoprendo il ruolo di terzino sinistro. Prima di essere convocato dall’Argentina del C.T. Scaloni, Carboni ha svolto la trafila nelle giovanili dell’Italia, giocando con la Nazionale Under 18 di Daniele Franceschini contro l’Austria, andando a segno. Adesso il Verona potrebbe rappresentare una buona opportunità per il talento classe 2003 che il Catania cedette all’Inter qualche anno fa per una cifra pari a circa 200mila euro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***