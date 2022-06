MERCATO: Albertini al Cesena, comincia una nuova avventura dopo Catania

Passi avanti decisivi effettuati ed il Cesena riesce a spuntarla sulla concorrenza, completando l’operazione. Alessandro Albertini era stato accostato, in particolare, all’Avellino ma ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive dell’ex laterale del Catania è l’ambizioso club romagnolo. Che l’ingaggio fosse ormai definito lo si sapeva già da qualche giorno. Adesso giunge la conferma definitiva. Archiviata l’esperienza alle pendici dell’Etna dopo due stagioni con un doloroso epilogo, per Albertini si tratta di un ritorno in Emilia-Romagna a sei anni di distanza dall’esperienza vissuta tra le fila del Rimini (culminata con la vittoria dei playout in Serie C), storica rivale sportiva dei bianconeri.

