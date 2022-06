HELBIZ: l’azienda a supporto del gruppo di Ilari

Cinque i gruppi interessati alla ripartenza del Catania Calcio. Tra questi la MMR Cinema di Manuele Ilari, imprenditore romano attivo nella gestione delle sale cinematografiche e proprietario di alcuni multisala in Lazio, Sicilia (a Ragusa, nove sale) e Sardegna (Iglesias). Farebbero parte dell’eventuale progetto i nomi del D.G. Antonio Tempestilli (ex calciatore di Serie A e dirigente per oltre vent’anni della Roma) e del D.S. Giuseppe Bifulco, ex Roma e Napoli. Ci sarebbe anche un noto imprenditore di respiro internazionale che opera nel mondo della moda. In più Ilari ha ricevuto il supporto di Helbiz, azienda leader nel settore della micro-mobilità i cui aspetti convergono anche sull’intrattenimento, il food delivery e l’infotainment con il supporto della figura di Matteo Mammì, manager affermato su vari ambiti e regista dell’operazione che ha consentito alla società del ‘re dei monopattini’ (Salvatore Palella) di acquisire i diritti della Serie B. Ci si attendeva che Helbiz, azienda peraltro quotata in borsa al Nasdaq di New York, presentasse autonomamente la manifestazione d’interesse, invece la compagine del gruppo guidato da Ilari.

