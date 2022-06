LA GAZZETTA DELLO SPORT: “A Palazzo di Città si prepara una conferenza stampa per l’inizio della prossima settimana”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Non solo Pelligra. Anche gli altri gruppi in competizione stanno continuando a lavorare sottotraccia in funzione della nascita del ‘nuovo’ Catania: si va da Ilari a Giovannone, passando per il Gruppo Mascali. La fine delle operazioni di verifica e di controllo della consistenza patrimoniale dei vari gruppi ormai è vicina. Nessuno parla di date precise, ma “se più volte l’assessore allo sport Sergio Parisi ha parlato di un termine che non vada oltre il 30 giugno, è anche vero che a Palazzo di Città stanno predisponendo i particolari per una grande conferenza stampa, che potrebbe tenersi entro lunedì o martedì prossimi”.

Dal momento in cui un gruppo avrà la titolarità del calcio cittadino e la concessione dello stadio Massimino, “politici e nuovi padroni dovranno aspettare il vertice con la Figc che potrebbe tenersi non prima del 15 luglio, quando la nuova stagione agonistica sarà partita con le iscrizioni e la disposizione dei vari gironi in tutti i campionati”.

