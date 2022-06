LA VECCHIA: “Uscire da un incubo. Eccellenza in passato fu sfregio, adesso Catania deve ripartire dalla D”

Intervento di Tino La Vecchia – tifoso del Catania, scrittore ed opinionista – nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television: “Siamo abituati all’illusione, come quando oltre 10mila spettatori allo stadio festeggiarono la B che, invece, fu un miraggio grazie al signor Balata che preferì una Serie B a 19 squadre stravolgendo le carte federali pur di non inserire il Catania. Diciamolo, non dimentichiamolo. In Italia si fa di tutto, anche le cose più vergognose. Se si ripartirà dalla D? Non è il Comune che deve scegliere la categoria. Fosse per il Comune, farebbe ripartire il Catania dalla C. E’ ovvio che una città come Catania, con il bacino di utenza di una delle prime dieci città d’Italia, debba ricominciare dalla D. L’eventuale Eccellenza sarebbe un colpo al cuore, uno sfregio che la città di Catania e tutti noi tifosi calorosissimi abbiamo già subito in passato. Speriamo intanto che almeno ci sia un soggetto interessato e poi, conseguenzialmente, che ci sia data la Serie D. Potendo finalmente troncare queste annose questioni ritornando a parlare non di carta bollata ma di campo, gol, tattica, di un pallone che rotola e di tutto quello che muove questo affascinante sport. Aspettiamo le cose concrete, dobbiamo essere pragmatici. Aspettiamo che venga il personaggio che io ho avuto modo di chiamare «angelo azzurro». Dobbiamo uscire da quello che è stato un incubo per tutti”.

