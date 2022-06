NICOLOSI via social: “Bello vedere che la nostra terra attrae i suoi figli. Pelligra, che sia un grande successo”

Anche Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza della Sigi, proprietaria del Calcio Catania SpA dichiarato fallito a dicembre e cancellato dai ranghi federali nel mese di aprile, commenta via social la notizia ufficiale dell’acquisizione del ‘nuovo’ Catania ad opera del gruppo che fa capo all’imprenditore australiano di origini siciliane Ross Pelligra: “Grande futuro per la nostra città non solo nello sport, è bello vedere che la nostra terra attrae i suoi figli, la nostra è una terra fatta di amore e orgoglio, vedere un fratello che ha saputo fare fortuna in altri continenti, tornare e dispiegare le sue competenze. Che sia un grande successo”.

