PEDULLA’: “Catania, trattativa in fase avanzata con Zamuner e De Franceschi”

Come riporta il giornalista Alfredo Pedullà, a proposito del progetto di Ross Pelligra ci sarebbe una trattativa in fase avanzata per portare alle pendici dell’Etna il Direttore Sportivo Giorgio Zamuner (nella foto, ndr) accompagnato dal suo collaboratore Ivone De Franceschi. “Entrambi sono reduci da un ciclo non proprio positivo a Ferrara con Tacopina, adesso la possibilità del riscatto a Catania”, si legge nel sito ufficiale di Pedullà. Zamuner e Dee Franceschi erano stati accostati nelle scorse settimane anche al nuovo Palermo targato City, questo prima che avvenisse la conferma di Renzo Castagnini.

