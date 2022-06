ALESSANDRO RUSSO: “Ross, non dimenticare di dire sempre la verità ai tifosi catanesi”

Il messaggio social di Alessandro Russo, nipote di Angelo Massimino ed ex dirigente rossazzurro, a commento dell’acquisizione ufficiale del ‘nuovo’ Catania da parte del gruppo guidato da Ross Pelligra: “Amare i catanesi ed essere amati da loro è la cosa più facile che tu, signor Ross, abbia mai fatto in vita tua. C’è un segreto, tuttavia, che vorrei che non dimenticassi mai. Devi sempre dire loro la verità, anche se è dura e scomoda. Lasci che le racconti la storia di Angelo Massimino, mio nonno. La storia di un amore profondo e reciproco tra quest’uomo e la sua città. Il segreto di questo amore? Verità, sempre, anche nei momenti più difficili. Le auguro e auguro a noi catanesi tutta la fortuna e non esiti a contattarmi, sarò lieto di aiutarla”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***